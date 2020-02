Opgeluchte PSV-trainer Faber: ’Dit is een belangrijke avond’

„Je kunt blijven praten tot je een ons weegt, maar je moet wedstrijden gaan winnen. Dit is een belangrijke avond. Ik ben blij, maar vooral heel erg opgelucht”, zei trainer Ernest Faber.

PSV kwam voor rust op voorsprong via Denzel Dumfries. Na rust had de thuisploeg het even moeilijk. „De tweede helft waren we matig aan de bal. We gaven het initiatief uit handen. Gelukkig zijn we daarna weer stabiel gebleven en hebben we de voorsprong kunnen uitbouwen”, vond Faber. „We zijn er nog niet, maar laat het een start zijn van een reeks betere wedstrijden dan we de laatste maanden hebben laten zien. Ik hoop dat de spanning er nu een beetje af is.”

Veel rook

De incidenten volgden elkaar de laatste weken in hoog tempo op bij PSV. Een groep supporters wilde na de vorige thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) zelfs het stadion bestormen. Voor aanvang van het duel met Willem II gingen de Eindhovense fans juist achter hun ploeg stadion. De spelersbus werd feestelijk onthaald, alsof PSV een prijs had gewonnen.

„Vanuit de bus zag ik vooral heel veel rook”, aldus Faber. „Supporters zijn ook begaan met de club. Daar moet je je terdege van bewust zijn. We zeiden: als je dit moment niet pakt, pak je het nooit meer.”

Ryan Thomas, die de 2-0 maakte, was belangrijk voor PSV. De middenvelder legde enorme afstanden af tegen Willem. „Zowel aan de bal als zonder bal was hij belangrijk. Ryan is een speler die het veld in kunt sturen met een opdracht. We hadden hem nodig om als team overeind te blijven”, aldus Faber.