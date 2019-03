Virgil van Dijk Ⓒ Hollandse Hoogte

Kees Kwakman speelde bij FC Groningen naast Virgil van Dijk in het centrum van de verdediging. "Ik was aanvoerder, maar hij was eigenlijk de echte leider", zegt Kwakman, die benieuwd is hoe zijn oud-ploeggenoot zich in de Champions League-finale houdt.