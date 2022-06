Badr Hari wil van geen stoppen weten: ’Door tot wielen ervan af vallen’

„Ik ga door tot de wielen ervan af vallen”, verklaarde Hari dinsdag in aanloop naar zijn gevecht met Alistair Overeem in oktober. „Ik geniet nog steeds van de sport. Het is mijn leven. Het is wie ik ben. Elk gevecht vormt weer een nieuw hoofdstuk in mijn boek. Ik denk nog lang niet na over stoppen.”

Hari heeft naar eigen zeggen het lek boven. De samenwerking met zijn trainer Said El Badaoui begint na een periode van aftasten eindelijk zijn vruchten af te werpen. „Ik het begin moest ik wennen, aangezien Said een heel andere visie en stijl heeft”, aldus Hari, die jaren lang werd getraind door Mike Passenier.

Sparringpartners weer pijn doen

„Het heeft even geduurd, maar ik weet dat we nu het juiste pad hebben gevonden. In mijn vorige partijen was ik te defensief, dat is niet hoe ik van nature ben. Mijn aanval was altijd de beste verdediging. Inmiddels heb ik de agressie weer teruggevonden.”

In het verleden deed Hari echter vergelijkbare uitspraken, maar nu is het anders, verzekerde hij. „Ik doe mijn sparringpartners weer echt pijn. Alles valt op zijn plek. Said en ik zijn nu een ingespeeld team. We gaan dit in oktober regelen. Mijn plan is duidelijk. Alistair weet nu wat hij kan verwachten en kan zich daarop gaan voorbereiden. Of niet. Maar zo zal het gaan”, blikte Hari vooruit op de partij in de Gelredome.

Tornado

Hari en Overeem stonden in 2008 en 2009 ook tegenover elkaar. De eerste partij werd tot veler verbazing een prooi voor Overeem. „Hij verraste me toen”, aldus Hari terugkijkend. „Hij kwam vanuit het MMA binnen als een tornado. Ik dacht: hij is geen heel goede kickbokser, ik kan hem hebben, maar hij domineerde. Richting onze tweede partij wist ik wat ik kon verwachten en deed ik een belofte, die ik nakwam. Zoals voorspeld sloeg ik hem in de eerste ronde knock-out.”

Aan een vooruitblik op hun derde en beslissende partij wilde Hari zich niet wagen. Daar is het voor hem nog te vroeg voor. Eerst mag de spanning nog wat worden opgepookt. Wat hij wil kwijt wilde over de trilogy fight tegen zijn collega-vechtsportlegende? „Dit is dé partij van dit moment, misschien wel de grootste sinds corona.”