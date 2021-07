Moedige Mathieu van der Poel verliest gele trui, ontketende Tadej Pogacar grijpt macht in Tour

In de stromende regen negeerde Van der Poel de aanvallen vanuit het peloton - van onder anderen Wout van Aert en Pogacar - voordat het echte Alpengeweld nog moest beginnen. Weg kwamen ze dan ook niet, de vrede was voor even getekend in het peloton. Ondertussen, na meerdere aanvallen, wist Wout Poels in zijn eentje weg te rijden. De kopman van Jumbo-Visma, Primoz Roglic, moest nog voor de zwaardere cols eraan kwamen, al lossen.

Wout Poels probeerde het. Ⓒ ANP/HH

Poels werd echter ingelopen en zodoende vormde er een kopgroep van 18 man maar liefst bij de beklimming van de Côte de Mont-Saxonnex. Hier zaten ook Michael Woods en Soren Kragh Andersen bij, die wegreden. Laatstgenoemde stond het kortst op Van der Poel en reed even virtueel in de gele trui. De Nederlander moest eraf, zo’n 35 kilometer voor de finish. Ook Van Aert had het erg moeilijk, maar kon nog net aanklampen, wetende dat de gele trui eventueel lonkte. Ondertussen moest ’Matje’ een weggewaaide paraplu ontwijken.

Pogacar viel aan vanuit de groep der favorieten. Alleen Ineos-kopman Richard Carapaz kon volgen. Althans, voor even, want een tweede versnelling was te veel voor de Ecuadoriaan. Tourwinnaar Pogacar deed denken aan Lance Armstrong, waarbij hij bergop de concurrentie tot amateurs veroordeelde. Kragh Andersen was binnen een mum van tijd ingehaald, alleen Woods en het kopgroepje daarachter moest nog ingehaald worden. Poels veroverde ondertussen de bolletjestrui, die hij overneemt van Mohoric.

Van Aert reed op dat moment nog altijd virtueel in het geel, maar stoomwals Pogacar naderde met rasse schreden. De Sloveen denderde omhoog, terwijl een moedige Van Aert ver daarachter vocht tegen zichzelf en de kilometers omhoog. Teuns klampte ondertussen aan bij Woods, om de dagzege.

Tadej Pogacar was niet te houden. Ⓒ ANP/HH

De Belg reed weg bij Woods, terwijl Pogacar naderde, want hij was bezig alles en iedereen te vermorzelen. De ritwinst ging - in de afdaling - dus naar Teuns of Pogacar, maar de Sloveen nam geen risico in de afdaling. Het grote verschil had hij vandaag toch al gemaakt.

Dylan Teuns pakte de dagzege. Ⓒ ANP/HH

Bekijk hier alles over de Tour de France, waaronder de uitslagen en de standen in de diverse klassementen.