Diego Maradona (60) vierde verjaardag op bijzondere wijze

Het team won het competitieduel ook met 3-0, terwijl Maradona werd getrakteerd op taart en in de straten naast het stadion vuurwerk werd afgeschoten.

Supporters van Gimnasia vieren de verjaardag van hun El Diego op straat. Ⓒ ANP/HH

De verjaardag van Maradona viel samen met de herstart van de Argentijnse voetbalcompetitie, weliswaar achter gesloten deuren, na een stopzetting van liefst 228 dagen vanwege de coronacrisis. Maradona werd enkele dagen geleden in preventieve quarantaine geplaatst na een hoogrisicocontact. De Argentijnse ex-nummer 10 wordt immers beschouwd als een risicopatiënt.

In Argentinië werden al meer dan een miljoen positieve coronagevallen en 29.000 overlijdens geteld. Desondanks kreeg ’Pluisje’ tóch groen licht om de wedstrijd bij te wonen. Voor de aftrap verscheen Maradona dan ook even aan de zijlijn. De stadionomroeper ging meteen uit zijn dak en in de straten naast het stadion werd vuurwerk afgestoken.

Maradona mocht toch nog even op zijn verjaardag naar de fans van Gimnasia y Esgrima La Plata zwaaien. Ook al was het duel van zijn ploeg achter gesloten deuren. Ⓒ ANP/HH

Van Marco Tinelli, voorzitter van de Argentijnse profliga, kreeg Maradona een ereteken overhandigd. „Het Argentijnse voetbal is u veel verschuldigd”, sprak bondsvoorzitter Claudio Tapia. De hele dag had in het teken gestaan van zijn verjaardag. Enkele uren voor de aftrap hadden 500 Gimnasia-fans verzameld op een pleintje naast het huis van Maradona in Brandsen, een buitenwijk van La Plata, om hem met gezangen een gelukkige verjaardag te wensen.

Op zijn Instagram-account werd een filmpje van liefst 36 minuten gedeeld met felicitaties voor de zestigste van Maradona met een rits iconen uit het voetbal. Ronaldinho, Ronaldo, José Mourinho, Marco van Basten, Franco Baresi en ook Napoli-topschutter aller tijden Dries Mertens, in het filmpje omgedoopt tot ’Ciro’, zijn koosnaam in Napels.

„Ciao grande grande Diego”, begint die zijn felicitaties. „Een hele gelukkige verjaardag, en nog eens bedankt voor alles wat je voor Napoli gedaan hebt.” Afsluiten doet hij met een dikke kus voor de legendarische nummer tien. Maradona leidde Napoli naar twee titels en één eindzege in de UEFA Cup.