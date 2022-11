Door Ajax naar Juventus teruggestuurde speler laat voor het eerst van zich horen Mohamed Ihattaren werkt aan terugkeer: ’Winnaars geven nooit op’

Een screenshot van de video die Mohamed Ihattaren donderdag plaatste. Ⓒ Instagram

Mohamed Ihattaren lijkt vastberaden om terug te keren op het voetbalveld. De middenvelder plaatste donderdagochtend een video op Instagram waarin te zien is hoe hij buiten aan het hardlopen is. „Winnaar geven nooit op, opgevers winnen nooit. Binnenkort...”, was de tekst die de voetballer toevoegde.