Rus opent dinsdag met vertrouwen en ritme op Roland Garros: ’Zit er lekker in’

Waar eerder al bekend werd dat Tallon Griekspoor op de openingsdag in actie komt tegen de Spanjaard Pedro Martinez, staat Botic van de Zandschulp maandag in de eerste ronde van Roland Garros tegenover de Argentijnse qualifier Thiago Agustin Tirante. Rus mag een dag later aan de bak tegen de Oostenrijkse Julia Grahber.

„Ik stond de laatste weken al erg goed te spelen en ben blij dat ik die lijn hier heb weten door te trekken”, zei Rus. „Ik heb erg constant gespeeld en al mijn wedstrijden in twee sets gewonnen. Het was de afgelopen dagen erg druk op het park, drukker dan op een willekeurig WTA-toernooi. Ik zit er lekker in, in mijn favoriete tijd van het seizoen.”

Ingetogen feestje

In de laatste kwalificatieronde was Rus met 6-3 7-6 (4) te sterk voor de Japanse Moyuka Uchijima. Rus vierde het bereiken van het hoofdtoernooi op het oog vrij ingetogen. „Misschien zag het er vanaf de buitenkant zo uit, maar het betekent heel veel voor me”, zei de nummer 113 van de wereld, die na haar laatste kwalificatiewedstrijd - later op de dag - nog doodleuk een training afwerkte.

Bekijk ook: Arantxa Rus start Roland Garros tegen Julia Grabher

Mogelijk heeft de ingetogen viering ook te maken met het feit dat de inmiddels 32 jaar oude Rus al eens in de vierde ronde heeft gestaan in Parijs. Alweer elf jaar geleden baarde ze opzien met een plek bij de laatste zestien.

Sindsdien won ze echter geen wedstrijd meer op Roland Garros. „Ik vind het jammer dat ik op de grandslamtoernooien de laatste jaren niet mijn beste tennis heb laten zien”, aldus Rus, die de afgelopen jaren vooral succesvol was op de kleinere toernooien. Op de grand slams verloor ze de laatste tien duels.

Nieuw succes

Met al zes sets ’in de benen’ hoopt ze op nieuw succes op het hoogste podium. „Ik ben iemand die het lekker vindt om veel wedstrijden te spelen. Ik ga me nu rustig voorbereiden op dinsdag. Vandaag is het vooral een beetje herstellen en iets anders doen, vanaf zondag gaat de focus weer op het toernooi.”

In de openingsronde neemt Rus het op tegen de Oostenrijkse Julia Grabher, die dit weekend nog in actie komt in de finale van het WTA-toernooi van Rabat. „Die wedstrijd ga ik zelf niet kijken, want ik weet hoe zij speelt. Ik heb ook al eens tegen haar gespeeld in de kwalificaties van Roland Garros. Ik was wel blij toen ik hoorde dat zij mijn tegenstandster zou worden, want iemand als Elena Rybakina moet ook tegen een qualifier. Nu is het een wedstrijd waarin het alle kanten op kan.”

Rus was ooit de nummer 61 van de wereld. In 2011 beleefde ze haar internationale doorbraak door op Roland Garros Kim Clijsters, op dat moment een absolute wereldtopper, in de tweede ronde te verslaan.