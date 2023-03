Leeds United heropent stadion na sluiting wegens ’bedreiging via sociale media’

De politie meldde zondag dat een 20-jarige man is opgepakt „in verband met het incident waarbij de onderzoeken nog voortduren.” Leeds United had besloten de kantoren, de fanshop en het ticketbureau in het stadion „tot nader order” te sluiten.

„De politie van West Yorkshire heeft Leeds United gemeld dat Elland Road met onmiddellijke ingang weer open kan. Onze excuses voor het ongemak en we danken de fans voor de steun”, meldt de club uit de Premier League op de website.

Leeds, waarvoor de Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville uitkomen, hervat de competitie na de interlandperiode met een uitwedstrijd tegen Arsenal op 1 april. Drie dagen later speelt de ploeg thuis tegen Nottingham Forest.