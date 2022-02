Programma TeamNL dinsdag 15 februari: ploegenachtervolging en snowboardfinales

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Ploegenachtervolging

De Nederlandse schaatsers hopen dinsdag bij de Olympische Spelen twee medailles te winnen. In de National Speed Skating Oval staan bij de vrouwen en mannen vanaf 07.30 uur Nederlandse tijd de halve finales en finale van de ploegachtervolging op het programma.

In de kwartfinale maakten beide teams weinig indruk, vooral de vrouwen. Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong plaatsten zich als derde voor de kwartfinale, met een kleine 4 seconden achterstand op Japan. In de halve finale treft het Oranje-team de Canadese vrouwen, die in de kwartfinale ook een veel betere tijd noteerden.

Loopt het bij de ploegenachtervolging dit keer wel op rolletjes? Ⓒ ANP/HH

Bij de mannen bereikten Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker als nummer 4 de halve finale, waarin regerend kampioen Noorwegen de tegenstander is.

Eerste kunstrijder in 46 jaar

Lindsay van Zundert maakt haar debuut op de Olympische Spelen. De 17-jarige Brabantse is de eerste kunstrijder die Nederland bij het grootste wintersportevenement vertegenwoordigt sinds Dianne de Leeuw in 1976. Van Zundert rijdt om 11.00 uur de korte kür.

Snowboarders Melissa Peperkamp en Niek van der Velden komen in actie in de finale van de big air. Beide Nederlanders plaatsten zich in de kwalificaties als nummer 11. De vrouwenfinale begint om 02.30 uur en de mannenfinale om 06.00 uur.

Bekijk hieronder het programma van de Nederlanders:

* = medaillekansen voor Team NL

Dinsdag 15 februari

*02.30 uur: snowboard, Big Air (v) finale 1-2-3: Peperkamp

snowboard, Big Air (v) finale 1-2-3: Peperkamp 04.00 uur: bobslee, 2-mans heat 3: De Bruin, Franjic

bobslee, 2-mans heat 3: De Bruin, Franjic *06.00 uur: snowboard, Big Air (m) finale 1-2-3: Van der Velden

snowboard, Big Air (m) finale 1-2-3: Van der Velden 07.30 uur: schaatsen, ploegachtervolging (v) SF, Wüst, Schouten, De Jong

schaatsen, ploegachtervolging (v) SF, Wüst, Schouten, De Jong 07.52 uur: schaatsen, ploegachtervolging (m) SF: Kramer, Roest, Bosker

schaatsen, ploegachtervolging (m) SF: Kramer, Roest, Bosker *09.28 uur: schaatsen, ploegachtervoling (v) finale: Wüst, Schouten, De Jong

schaatsen, ploegachtervoling (v) finale: Wüst, Schouten, De Jong *09.47 uur: schaatsen, ploegachtervolging (m) finale: Bosker, roest, Kramer

schaatsen, ploegachtervolging (m) finale: Bosker, roest, Kramer 11.08 uur: kunstrijden, korte kür: Lindsay van Zundert

kunstrijden, korte kür: Lindsay van Zundert *14.50 uur: bobslee, 2-mans heat 4: De Bruin, Franjic

Bekijk hieronder het volledige (uitgeschreven) programma van de Nederlanders:

* = medaillekansen voor Team NL

Woensdag 16 februari

12.30 uur: shorttrack, 1500m (v) QF (Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer), SF

shorttrack, 1500m (v) QF (Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer), SF *13.44 uur: shorttrack, 5000m relay (m) finale (Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes, Jens van ’t Wout, Dylan Hoogerwerf)

shorttrack, 5000m relay (m) finale (Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes, Jens van ’t Wout, Dylan Hoogerwerf) *14.18 uur: shorttrack, 1500m (v) finale (evt Schulting, Velzeboer)

Donderdag 17 februari

*09.30 uur: schaatsen, 1000m (v): Jutta Leerdam, Ireen Wüst, Antoinette de Jong

schaatsen, 1000m (v): Jutta Leerdam, Ireen Wüst, Antoinette de Jong *11.08 uur: kunstrijden, vrije kür (v): evt Lindsay van Zundert

Vrijdag 18 februari

*09.30 uur: schaatsen, 1000m (m): Kai Verbij, Thomas Krol, Hein Otterspeer

Zaterdag 19 februari

02.30 uur: bobslee, 4-mans heat 1: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Dennis Veenker

bobslee, 4-mans heat 1: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Dennis Veenker 04.05 uur: bobslee, 4-mans heat 2 14-30: bobslee, tweemans (v) heat 4

bobslee, 4-mans heat 2 14-30: bobslee, tweemans (v) heat 4 08.00 uur: schaatsen, massastart (m) SF: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

schaatsen, massastart (m) SF: Jorrit Bergsma, Sven Kramer 08.45 uur: schaatsen, massastart (v) SF: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

schaatsen, massastart (v) SF: Irene Schouten, Marijke Groenewoud *09.30 uur: schaatsen, massastart (m) F: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

schaatsen, massastart (m) F: Jorrit Bergsma, Sven Kramer *10.15 uur: schaatsen, massastart (v) F: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

Zondag 20 februari