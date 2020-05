Lewis Hamilton overwoog al te stoppen

Bekijk ook: Lewis Hamilton aast op vliegende start in Formule 1

„Als we weer mogen racen, wil ik klaarstaan”, zegt Hamilton in een video van Mercedes. „Maar soms kom ik uit bed en ben ik zo futloos dat ik de motivatie niet vind om mijn work-outs te doen. Dan stel ik mezelf de vraag: „Wat is de volgende stap? Moet ik wel doorgaan met racen?””

Het bleef bij een vluchtige gedachte van de zesvoudig wereldkampioenschap. „Ik moet minder hard zijn voor mezelf”, oordeelde Hamilton over zichzelf. „Ik moet een manier vinden om van mezelf te houden, ervoor te zorgen dat ik goed in mijn vel zit. Ik heb deze periode gebruikt om tijd voor mezelf te nemen. Blij zijn als iets goed gaat, accepteren als je iets mis doet. Het is allemaal oké.”