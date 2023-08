Jarno Errens verliest bij terugkeer in UFC van Choi

Aan alles was te zien dat Errens zich bij de start van zijn partij -in de zogeheten prelims, het ’voorprogramma’- wilde laten gelden in de beruchte MMA-kooi. Hij ging als beloofd voor spektakel, maar dat had niet de gewenste uitwerking. In ronde twee kreeg hij zijn tegenstander Choi neer, maar kantelde het beeld toch weer in de richting van de Zuid-Koreaan. Had Errens er bij de start van ronde drie niet direct op moeten klappen? Dat is de vraag die nog wel eens zal terugkeren in het hoofd van de Nederlander. Hij kwam in ronde drie zelf op de grond terecht, waarna hij zich niet meer uit de greep van Choi wist te ontworstelen. Via unanieme jurybeslissing ging de zege uiteindelijk naar Choi.

Errens vecht in de vedergewichtdivisie, zo’n beetje de breedste divisie bij de UFC kwalitatief gezien. Het main event in Singapore gaat later deze zaterdag (Nederlandse tijd) tussen zijn idool Max Holloway en ’Korean Zombie’ Chan Sung Jun. Errens verloor in september bij zijn UFC-debuut van de Fransman William Gomis in Parijs. Het is de tweede keer geweest dat Errens een partij aannam met een relatief korte voorbereidingsperiode. Hij legde eerder uit zijn droomkans met beide handen te willen grijpen, ongeacht de timing. Dat zal hem wat goodwill opleveren voor een volgende partij en daarmee kans het te maken op het hoogste toneel, waarin hij in zijn partijen al bewees competitief te zijn.