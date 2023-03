Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdammers kunnen na winst (2-4) in Heerenveen nu koppositie pakken Ajax klaar voor ultieme overval op Feyenoord

Door Mike Verweij

De spelers van Ajax zijn blij met de goal van Bergwijn (rechts op de voorgrond). Ⓒ Matty van Wijnbergen.

HEERENVEEN - Na de zevende competitiezege onder leiding van John Heitinga op rij, uit bij SC Heerenveen (2-4), is Ajax klaar voor de ultieme overval. „We hebben ons in de positie gebracht dat we zondag de koppositie kunnen pakken”, keek de opvolger van Alfred Schreuder in het Abe Lenstra Stadion al vooruit naar De Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. „We hebben de achtervolging op Feyenoord en AZ zes weken geleden vanaf de vijfde plaats ingezet, doordat we weigeren te verliezen.”