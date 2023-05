Emotionele Ajax-captain Sherida Spitse: ’Hiervoor ben ik gekomen’

Dat het Ajax-gevoel diep zit bij de 32-jarige Friezin, werd duidelijk nadat de 6-1 zege bij PEC Zwolle, goed voor de landstitel. Spitse, met een snik in haar stem: „Het is een heel mooie titel, omdat ik als klein meisje al voor Ajax was. Hiervoor ben ik gekomen, om prijzen te halen. En daar doe je alles voor”, vertelde de Ajax-captain voor de camera’s van ESPN.

’Alles’ kwam er volgens Spitse ineens uit. „Omdat we er het hele seizoen hard voor hebben gewerkt, met vallen en opstaan. Dan is het heel mooi dat het gebeurt”, vervolgde de recordinternational. „Dingen gaan niet altijd honderd procent goed. Dat hoort bij topsport en dan is het soms geven en nemen. En als je álles heb gegeven, kunnen dit soort emoties loskomen”, aldus Spitse, die eerlijk toegaf dat ze liever niet met een snikkende stem voor de camera had gestaan. „Maar het gebeurt wel.”

Geloof

Spitse bekende dat de échte wil om kampioen te worden lange tijd niet aanwezig was in de Amsterdamse selectie. „Kijk, jullie kennen mij allemaal. Ik ben een echte winnaar en ’de eerste periode’ wil je ook graag wedstrijden winnen. Na het gelijkspel tegen Feyenoord ontstond er een bepaalde sfeer, een stukje geloof. Daar komt misschien ook die emotie vandaan. Want dát is wat je wilt als team. Dat je als winnaar het veld inloopt en er als winnaar ook weer vanaf stapt.”

Waar het enige tijd aan schortte in de kleedkamer? Spitse: „Nou ja, het zat wel goed, maar ik vind dat we in bepaalde wedstrijden en trainingen wel iets meer hadden kunnen doen. Er zijn woorden gevallen en ja, dat is niet altijd leuk. Maar het hoort er wel bij. Daarom ben ik enorm trots op de ploeg, dat we het uiteindelijk zo hebben opgepakt en alsnog kampioen zijn geworden.”