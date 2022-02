Nederland zakt twee plaatsen in medaillespiegel en staat nu vierde

Premium Olympische Spelen

Chef de Mission Verheijen: ’Advies is 48 uur, maar wie wil mag blijven’

De Winterspelen zijn in volle gang , en voor enkele atleten is het ook al weer klaar. Wat doen de sporters van TeamNL wanneer ze niet meer in actie komen? Tijdens de Spelen van Tokio was de strikte regel dat iedereen dan binnen twee dagen op het vliegtuig naar huis moest zitten, nu in Peking is daar...