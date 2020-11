UEFA zeer te spreken over ’coronaveiligheid’ in Europese toernooien

Van de 61.859 tests die sinds augustus zijn afgenomen in Europese competities als Champions League, Europa League en Nations League, zijn 340 voetballers positief bevonden op het coronavirus. Dat is 0,55 procent. Slechts 3 procent van de ruim 500 wedstrijden zijn vanwege te veel coronagevallen afgelast.

„Het protocol dat we hebben ingevoerd, is robuust en garandeert de veiligheid van alle betrokkenen, zelfs in deze moeilijke tijden waarin de pandemie zich over het hele continent voortzet”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. „Het geeft ons vertrouwen dat onze competities zullen worden gespeeld zoals gepland.”

’Eerbetoon aan de betrokkenen’

De UEFA beschrijft het testprotocol als een enorme inspanning over het hele Europese continent. Gemiddeld zijn er 53,9 tests per team afgenomen voorafgaand aan de wedstrijden. „Profvoetbal is een van de veiligste omgevingen ter wereld geworden. Het is een eerbetoon aan de betrokkenen en het laat zien dat wedstrijden veilig gespeeld kunnen worden”, aldus Ceferin.