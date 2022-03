Oekraïne wil WK-playoff tegen Schotland later spelen

Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Het duel staat gepland voor 24 maart. De winnaar neemt het vijf dagen later op tegen Oostenrijk of Wales om een ticket voor het WK in Qatar. Ook in dat geval speelt Oekraïne een uitwedstrijd.

De FIFA en UEFA hebben zich nog niet uitgelaten over de zaak. De loting voor het eindtoernooi wordt op 1 april gehouden in Doha. Omdat het WK pas in november begint, is uitstel van de duels een optie. De voetbalcompetitie in Oekraïne ligt stil sinds de inval van het Russische leger op 24 februari.

Oekraïne nam voor het laatst in 2006 deel aan een WK. Het land bereikte toen de kwartfinales. Vorig jaar werd op het EK eveneens de laatste acht gehaald.