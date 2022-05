Giro d’Italia verliest opnieuw grote naam: João Almeida test positief op corona

De 23-jarige Almeida bezette in het algemeen klassement de vierde plaats en droeg bovendien de jongerentrui. Woensdag vertelde hij al dat hij niet helemaal fit was.

„Sinds het begin voelde ik me niet goed, ik was nog niet honderd procent gerecupereerd van dinsdag. Dat was een heel zware rit, en ik wist meteen dat mijn benen niet op het normale niveau waren. Ik wist alleen niet of ik alleen dat gevoel had of de rest ook. Tja, ik bleek dus alleen te zijn. Er zijn nog drie zware dagen en een tijdrit. Het is nog niet gedaan”, hield Almeida de hoop er toen nog in.

Eerder deze Giro stapten ook grote namen als Tom Dumoulin, Romain Bardet, Miguel Angel Lopez en Simon Yates al af.

Almeida droeg in 2020 maar liefst vijftien dagen de roze trui. Uiteindelijk finishte hij als vierde, achter winnaar Tao Geoghegan Hart, Jai Hindley en Wilco Kelderman. Vorig jaar besloot de Portugees de Ronde van Italië als zesde. Hij boekte tot dusver zeven overwinningen, waaronder eindzeges in de Ronde van Polen en Luxemburg.