Sparta geeft rebellerende fans stadionverbod

"We hebben de afgelopen dagen veel camerabeelden bekeken, en als gevolg daarvan zijn er al twee supporters geïdentificeerd", verklaarde directeur Manfred Laros vrijdagochtend tegenover RTV Rijnmond.

"Zij hebben inmiddels een stadionverbod opgelegd gekregen voor een periode van vijf jaar. Er waren meerdere fans op het veld, maar ook een flink aantal die trachtten om andere supporters van het veld te krijgen." Sparta degradeerde zondag uit de Eredivisie na een 3-1 nederlaag op eigen veld tegen FC Emmen.

"Dat er supporters het veld opkomen om 'met onze spelers in gesprek te gaan', dat accepteren we niet", aldus Laros. "Als er via de beelden nog meer supporters geïdentificeerd kunnen worden, dan zullen ook zij een stadionverbod krijgen."