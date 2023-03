Jumbo-Visma wint ’bijzondere’ ploegentijdrit Parijs-Nice

Jumbo-Visma dook met 33.55 minuten ruim 4 seconden onder de tot dan toe beste tijd van de Australische ploeg Jayco AlUla. Alleen Magnus Cort van EF Education-EasyPost kwam nog heel dicht bij de tijd van de Nederlandse ploeg. De Deen strandde op 1,4 seconde van Jumbo-Visma. Tadej Pogacar van UAE Team Emirates werd vijfde op 23 seconden.

De opzet van de eerste ploegentijdrit in lange tijd in Parijs-Nice verschilt van andere tijdritten voor ploegen. De zege wordt niet bepaald door de derde, vierde of vijfde renner die per ploeg over de finish komt, maar door de eerste renner per ploeg. Voor het klassement gelden de individuele tijden.

De leiderstrui in de Franse rittenkoers gaat naar de Deen Cort. Hij neemt de trui over van zijn landgenoot Mads Pedersen van Trek-Segafredo, die 45 seconden toegaf op de Nederlandse ploeg.