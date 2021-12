FC Twente-keeper Lars Unnerstall blijft bescheiden na heldenrol tegen Feyenoord

Premium Voetbal

Sparta-routinier Bart Vriends blij met besluit Henk Fraser: ’Anders was een vacuüm ontstaan’

Sinds afgelopen weekeinde staat Sparta Rotterdam voorlaatste in de Eredivisie. In het tweeluik met Vitesse, woensdagavond voor de beker in Arnhem en zaterdag voor de competitie in Rotterdam, hopen de Kasteelbewoners de weg omhoog weer in te slaan. Sparta-routinier Bart Vriends ziet tekenen van herst...