FC Utrecht versterkt zich met spits Almqvist

Almqvist heeft voor het sportieve perspectief bij FC Utrecht gekozen, ook omdat de Eredivisie een competitie is die aantrekkelijk is voor aanvallers en vele Zweedse spelers via Nederland de stap omhoog hebben gemaakt in het verleden.

Het contract van Almqvist bij Rostov loopt door tot medio 2025. FC Utrecht kan in eerste instantie tot het einde van het seizoen beschikken over de aanvaller, maar als de problematische situatie in Rusland aanhoudt, kan gekeken worden of er nog iets mogelijk is.

Rostov betaalde anderhalf jaar geleden 3,75 miljoen euro aan IFK Norrköping voor de Zweedse jeugdinternational, die gezien wordt als een van de grotere Zweedse talenten op zijn positie. Met het aantrekken van Almqvist versterkt FC Utrecht de aanvalslinie, nadat de twee versterkingen Naoki Maeda en Henk Veerman door blessures zijn weggevallen. De Zweed moet voor iets extra’s zorgen in de jacht op Europees voetbal in het restant van het seizoen. Het streven is om Almqvist al speelgerechtigd te hebben voor FC Utrecht-FC Groningen van komende zondag.