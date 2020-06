Baas NFL hoopt dat controversiële Kaepernick een kans krijgt

Kaepernick speelde in 2016 voor het laatst in de NFL. De Amerikaan had zich dat jaar opgeworpen als leider van de protestbeweging tegen racisme en politiegeweld. Kaepernick protesteerde door tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied niet te blijven staan, maar te knielen. Hij kreeg medestanders, maar vooral veel kritiek, onder anderen van president Donald Trump. Kaepernick vertrok aan het einde van het seizoen bij San Francisco 49ers en sindsdien durfde geen enkele club het aan om de controversiële quarterback vast te leggen.

De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd heeft tot een nieuwe golf aan protesten geleid. Bij veel demonstraties gaan de mensen op één knie zitten, net als Kaepernick deed. „Ik hoop dat we nu op een punt zijn aanbeland dat iedereen achter duurzame verandering staat”, aldus Goodell. „Als de inspanningen van Colin niet meer op het veld liggen, maar op dit gebied, dan nodigen we hem uit daarover mee te praten. Hij kan ons helpen om betere beslissingen te nemen over de dingen die gedaan moeten worden in de gemeenschappen. Het zijn heel complexe zaken die al heel lang spelen.”