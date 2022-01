Skeletonster Kimberley Bos wint wereldbeker én Europese titel

De 28-jarige Gelderse zette bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz, die ook als EK dient, de tweede tijd neer in de eerste run. Alleen de Australische Jaclyn Narracott was iets sneller. Bos ging als negende naar beneden in de natuurijsbaan in Sankt Moritz. Ze zette met 1.08,89 een baanrecord neer. Haar grootste concurrente in de strijd om de wereldbeker, de Russin Elena Nikitina, gaf bijna negen tienden van een seconde toe op Bos. De Australische Narracott verraste door als een van de laatste starters de tijd van Bos te verbeteren (1.08,72).

Tijdens de tweede run einidgde Bos andermaal als tweede achter Narracott, die zes honderdste van een seconde eerder aan de meet kwam. Het verschil met de rest daarachter was enorm. Voor Bos was deze tweede plaats ruimschoots genoeg om de wereldbeker te winnen. Aangezien Narracott als Australische buiten beschouwing kan worden gelaten voor de Europese titel is ook die binnen voor de Nederlandse.