Jordan Stolz klopt Kjeld Nuis maar Nederlander wint klassement 1500 meter

Nuis werd tweede met 1.46,16 en greep wel het eindklassement van de wereldbeker op de 1500 meter. De 33-jarige schaatser van Reggeborgh won eerder de tweede wereldbekerwedstrijd in Calgary en vorige week in Polen en bleef in het klassement de Canadees Connor Howe en Stolz voor.

Wesly Dijs eindigde met 1.46,47 net naast het podium op de vierde plaats. Thomas Krol kwam tot 1.47,03. Dat was goed voor de achtste plaats. De schaatser van Jumbo-Visma is bij de WK afstanden de titelverdediger op de 1500 meter. Louis Hollaar reed 1.47,84 en werd daarmee dertiende.

Leerdam derde op 500 meter, Herzog klopt Kim

Jutta Leerdam is bij de laatste wereldbeker in Polen als derde geëindigd op de 500 meter. De 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma sprintte naar een tijd van 38,14.

Kim Min-sun uit Zuid-Korea werd voor het eerst dit seizoen verslagen op de 500 meter. Ze moest Vanessa Herzog uit Oostenrijk voor laten gaan, die won in 37,96. De Zuid-Koreaanse was met 38,08 in een rechtstreeks duel nog nipt sneller dan Leerdam en werd tweede.

Kim had alle voorgaande wereldbekerwedstrijden op de 500 meter op haar naam geschreven. Ze won het wereldbekerklassement dan ook met grote voorsprong voor Herzog en olympisch kampioene Erin Jackson. Leerdam, die de wedstrijd van vorige week in Polen oversloeg, werd vierde.

Leerdam was verrast dat ze zo dicht bij de winst zat en dat gaf haar een dubbel gevoel. „Ik baal van die missers. Het had mijn eerste winst op de 500 meter kunnen zijn”, zei ze bij de NOS. „Maar ik was eerst blij dat ik er dichtbij zat. Ik had ook het gevoel dat ik kon winnen en dat heb ik nog nooit gehad op de 500 meter. Ik maakte op de kruising ook nog een misser, dan mis je ook iets bij het doorversnellen. Dit is wel heel goed voor mijn zelfvertrouwen op de 500 meter.”

Michelle de Jong

Michelle de Jong zat maar een honderdste van een seconde van het podium. De 23-jarige Friezin van Reggeborgh werd met 38,15 vijfde. Ploeggenote Marrit Fledderus eindigde als achtste met 38,34. Dione Voskamp zat daar 4 honderdsten van een seconde achter en werd met 38,38 tiende. Naomi Verkerk kwam bij haar debuut in de A-groep tot 38,42, goed voor de elfde plaats.