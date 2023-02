Kjeld Nuis kan na mokerslag van Jordan Stolz alsnog lachen

Stolz nam het in een onderlinge confrontatie op tegen een van zijn grote voorbeelden: regerend olympisch kampioen Kjeld Nuis. Halverwege de rit leek het piepjonge multi-talent het even zwaar te krijgen, maar in de slotronde kwam hij alsnog onder de 33-jarige Nederlander door en reed hij het baanrecord van Thomas Krol uit de boeken: 1.45,44. Daarmee was hij 0,72 seconde sneller dan Nuis, die de zilveren medaille veiligstelde en erkende dat hij lichtelijk bezorgd is over de dominantie van Stolz.

En dan te bedenken dat de man uit Wisconsin geen torenhoge verwachtingen van deze World Cup had, omdat hij vorig weekeinde nog de WK Junioren in het Duitse Inzell naar zijn hand zette. In de Max Aicher Arena won hij de wereldtitel op de 500, 1000, 1500 meter én teamsprint. Daarnaast reed hij ook nog de 5 kilometer, massastart en ploegenachtervolging. Geen wonder dus dat Stolz afgelopen maandag met vermoeide benen arriveerde in Polen, waar zijn koffers ook nog eens met anderhalve dag vertraging aankwamen op de luchthaven. Maar Stolz is een klasse apart en toonde in Tomaszow Mazowiecki eens te meer aan dat hij een van de topfavorieten zal zijn tijdens de WK Afstanden in Heerenveen, waar tussen 2 en 5 maart de belangrijkste prijzen van het seizoen worden verdeeld.

Nuis eindigde dus als tweede en weet dat hij flink aan de bak moet om Stolz over ruim twee weken te kunnen verslaan, maar er was toch een bescheiden glimlachje zichtbaar op het gezicht van de wereldtopper. Ten koste van zijn Canadese concurrent Connor Howe won hij namelijk wél het wereldbekerklassement. De geboren Zuid-Hollander is nu de eerste Nederlandse langebaanschaatser die het 1500 meter-klassement drie keer heeft gewonnen.

Voor Krol waren de druiven heel zuur in Tomaszow Mazowiecki, waar plukjes Nederlandse fans op de tribune van de Arena Lodowa toekeken hoe de beste langebaanschaatsers op aarde hun laatste internationale krachtmeting voor de WK Afstanden afwerkten. Krol, normaal gesproken altijd een kandidaat voor de hoofdprijzen, kwakkelt al het hele seizoen met zijn vorm en moest vrijdag genoegen nemen met de achtste plek op de schaatsmijl. Zijn 1.47,03 was maar liefst 1,59 seconde langzamer dan Stolz, een gat dat niet gemakkelijk is te overbruggen in de korte tijd die hij nog heeft te gaan richting de wereldkampioenschappen.

Jutta Leerdam. Ⓒ ANP/HH

Jutta Leerdam, de ploeggenoot van Krol bij Jumbo-Visma, bewees dat het met haar vorm wél goed zit. Ondanks twee missers veroverde ze verdienstelijk het brons (38,14) op de 500 meter, achter winnares Vanessa Herzog (37,96) en de zilveren Min-Sun Kim (38,08).

Bij afwezigheid van drievoudig olympisch kampioen Irene Schouten was de 3000 meter een prooi voor haar rivaal Ragne Wiklund (4.02,79, baanrecord). Good old Martina Sablikova (4.05,67) en Joy Beune (4.08,35) completeerden het podium.