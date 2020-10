Almere City FC weer aan kop na zege bij Jong Ajax

Almere City kwam al in de tweede minuut op voorsprong door een treffer in eigen doel van Ajacied Neraysho Kasanwirjo. Daarna kwamen Thomas Verheijdt, Elias Sørensen en Frederik Helstrup tot scoren voor de gasten. Kenneth Taylor benutte namens de thuisclub in de 58e minuut een strafschop.

Met 24 punten uit 10 wedstrijden klom het nog ongeslagen Almere naar de eerste plaats. SC Cambuur heeft 2 punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. De Friese club speelt maandagavond uit tegen Jong PSV. Jong Ajax neemt voorlopig de achtste plek in.

Van Bommel junior

Het duel tussen Helmond Sport en MVV Maastricht eindigde in 1-1. Jelle Goselink zorgde kort na de rust uit een strafschop voor een Brabantse voorsprong. In de extra tijd maakte invaller Thomas van Bommel gelijk. Hij is een zoon van oud-international Mark van Bommel.