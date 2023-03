Wereldgoal Jesper Karlsson bezorgt AZ zege op FC Groningen en tweede plaats

Door de derde driepunter op rij is AZ, in ieder geval voor een dag, Ajax weer op de ranglijst gepasseerd. De ploeg van Pascal Jansen bezet met twee punten achterstand op koploper Feyenoord de tweede plaats. Zowel Feyenoord (thuis tegen FC Volendam) als Ajax (uit tegen sc Heereveen) komen zondag nog in actie.

Voor Karlsson, die voor de winterpauze lange tijd geblesseerd moest toekijken, was het zijn vijfde competitietreffer. Saillant detail: ook vorig seizoen was de Zweed de matchwinner tijdens een 1-0 zege op FC Groningen.

Geen Määtä

FC Groningen moest het in Alkmaar doen zonder Isak Määtä, de veelbesproken Noor die tegen Feyenoord op twijfelachtige wijze door Joey Kooij uit het veld was gestuurd. Alles rammelde aan de tweede gele kaart van Määtä. De linksback schoot de bal tijdens een wedstrijdsituatie hard op de op de grond liggende Jahanbakhsh. Dat verdient weliswaar niet de sportiviteitsprijs, maar nergens in de regels staat dat het niet mag. FC Groningen protesteerde tevergeefs.

Ook bij AZ ontbrak een speler wegens een schorsing: Yuki Sugawara. Zijn plek werd ingenomen door de 19-jarige Fedde de Jong, die hiermee zijn basisdebuut beleefde voor AZ. Op 10 februari had de speler van Jong AZ die normaal als middenvelder door het leven gaat, al zijn officiële debuut gemaakt tijdens de 5-0 thuiszege op Excelsior. Captain Jordy Clasie keerde tegen de nummer zeventien van de Eredivisie weer terug van een schorsing.

Beauty Karlsson

Na vijf minuten lag de bal er al in en alles aan de treffer van Jesper Karlsson was een streling voor het oog, nadat Pantelis Hatzidiakos een Groningse aanval had onderbroken en Karlsson via landgenoot Vangelis Pavlidis aan het werk had gezet. De Zweed die tegen Lazio twee loepzuivere assists had afgegeven, kapte op de linker zijlijn Liam van Gelderen met een pirouette uit, bracht zijn gevreesde rechterbeen in stelling en haalde vanaf 25 meter verwoestend uit: 1-0.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De aanvallen van de gasten hadden aanvankelijk veel weg van speldenprikjes, maar toen Elvis Manu met een gevaarlijk schot de paal schampte, wisten de AZ-spelers dat ze aan de bak moesten. De gasten verstopten zich allerminst en wisten dat de Alkmaarders een zware Romeinse uitwedstrijd in de benen hadden. Manu hielp uit een combinatie met Ricardo Pepi een grote kans om zeep en Suslov zag zijn kogel uit een vrije trap uiteen spatten op de vuisten van AZ-goalie Mathew Ryan.

AZ heeft de score vlotjes geopend. Ⓒ Pro Shots

Trademark-aanval

AZ begon moeizaam aan de tweede helft, maar in de 53e minuut was er zowaar weer zo’n trademark-aanval over de linkerflank, waarbij wingback Milos Kerkez over alles en iedereen heen denderde en de bal gevaarlijk voortrok. Pavlidis kwam net niet uit met zijn stappen. Niet veel later rolde er applaus van de tribunes toen Sam Beukema ging inlopen, de centrumverdediger die twee maanden met een knieblessure in de ziekenboeg had gezeten.

Rentree Beukema

Beukema maakte een klein half uur voor het einde van de wedstrijd zijn rentree en was met Djordje Mihailovic en Mees de Wit één van de drie verse krachten van AZ. Het was Mihailovic die Sven Mijnans alleen voor Michael Verrips zette, maar de Groningen-keeper voorkwam de beslissing.

Mijnans kon zichzelf met de naderende confrontatie van donderdag met Lazio wel voor zijn kop slaan. Want hoe langer FC Groningen in leven werd gehouden, des te dieper moesten de AZ’ers gaan. Ook Karlsson had meer kunnen en moeten doen toen de AZ-aanvallers in een twee-tegen-één kwamen te staan. De bal afleggen op Tijjani Reijnders bijvoorbeeld.