Vincenzo Nibali zet na operatie Giro nog niet uit zijn hoofd

Zijn ploegleider Luca Guercilena van Trek-Segafredo sprak de doelstelling uit: „Samen gaan we werken aan een moeilijke maar niet onmogelijke uitdaging: aan de start staan van de Ronde van Italië.”

De Giro begint op 8 mei in Turijn. Nibali was woensdag tijdens een training nabij het Zwitserse Lugano ten val gekomen. Onderzoek bracht een breuk aan de rechterpols aan het licht, waarna een dag later een operatie volgde. „Hij moet nu drie dagen absolute rust houden. Daarna hopen we dat hij met behulp van een brace weer snel wat fysieke arbeid kan verrichten”, vertelde Emilio Magni, lid van de medische staf van de ploeg.

Guercilena wacht de bevindingen van de fysio’s af. „Dan zullen we weten hoe realistisch onze doelstelling is. We weten hoe sterk Vincenzo is: niet alleen fysiek, maar ook in zijn hoofd.” Ploeggenoot Bauke Mollema kondigde eerder dit jaar aan dat hij de Giro zou rijden in dienst van Nibali.