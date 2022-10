Verstappen over klagende teams: ’Hou gewoon je mond’

Red Bull is van mening dat het gewoon aan de regels heeft voldaan en zeker geen grote overtreding heeft begaan. „Wat ik hoor van het team, is dat alles correct is verlopen”, stelt Verstappen in Singapore. „Voor mij is het verder niet irritant. Ik hecht er geen waarde aan. Ik weet namelijk waar het vandaan komt en welke mensen erover klagen.”

Verstappen doelt daarbij op Mercedes en Ferrari. Bij een overschrijding van het plafond zijn er volgens de reglementen tal van straffen mogelijk. Zelfs punten in mindering voor een coureur zou in theorie een optie kunnen zijn, al zal het vermoedelijk niet zo’n vaart lopen. Al wordt daar zeker in Britse media wel over gesproken.

„Ja, vooral in Engeland ja…”, glimlacht Verstappen. „Ik heb er geen angst voor. Het zijn andere teams die praten, terwijl ze lang niet alle informatie kunnen hebben. Dat vind ik een beetje stom. Dan denk ik: hou gewoon je mond.”