Criminele verhalen over Promes raken Ajax-trainer Ten Hag zeer

Ten Hag werkte met Promes bij Go Ahead Eagles en haalde hem ook naar Ajax. Hij geloofde de aanvaller toen die ontkende dat hij zijn neef in een knie had gestoken. Het programma Nieuwsuur onthulde afgelopen week de inhoud van een telefoontap waarin Promes de steekpartij aan familieleden toegaf. De Telegraaf meldde vervolgens dat Promes, die op dit moment voor Spartak Moskou voetbalt, werd afgeluisterd omdat hij in verband is gebracht met een grote drugszaak.

De aanvaller zou hebben geïnvesteerd in een partij van maar liefst 4000 kilo cocaïne. De drugs zouden een groothandelswaarde van 120 miljoen euro hebben gehad. De straatwaarde zou veel hoger liggen. „Het is een treurige kwestie”, zei Ten Hag voor de camera van ESPN. „Het is buitengewoon triest als je in zo’n zaak verzeild raakt. Maar laten we afwachten wat er uitkomt. Dit is mediawerk. Laten we wachten hoe de rechter oordeelt.”