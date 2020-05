Alles is nu anders in de Bundesliga

Spelers van Dortmund laten nieuwe manier van juichen zien. Ⓒ REUTERS

Het coronavirus hield ook de voetbalwereld in zijn greep. Maandenlang rolde de bal niet. In Nederland ging er een streep door de competitie, maar in Duitsland hebben ze toch een manier gevonden om op een verantwoorde manier de Bundesliga te hervatten. Dat gebeurde zaterdagmiddag in een vreemde ambiance.