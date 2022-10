Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Drie individuele WK-finales turnster Visser, team negende

00.06 uur: Turnster Naomi Visser heeft zich bij de WK turnen in Liverpool geplaatst voor drie individuele finales. De 21-jarige Visser, die met een meerkamptotaal van 54,165 punten de uitblinker was binnen de Nederlandse ploeg, behaalde de finale in de meerkamp (negende), op brug (zevende met 14,400) en op vloer. Op het laatstgenoemde toestel eindigde ze met 13,666 als zesde op de geschoonde lijst, waarbij het gaat om maximaal twee turnsters per land.

Het is de eerste keer sinds de WK van 2001 dat een Nederlandse turnster zich voor drie individuele WK-finales plaatst. Destijds behaalde Verona van de Leur drie individuele finales (meerkamp, brug, vloer).

In de brugfinale in Liverpool treft Visser ook landgenote Sanna Veerman, die met 14,533 punten in de kwalificaties nipt beter was dan Visser en als zesde eindigde. In 2001 stonden er voor het laatst twee Nederlandse turnsters in een WK-brugfinale. Destijds waren dat Van de Leur en Renske Endel.

In Liverpool plaatste de Chinese Luo Rui zich met 14,900 punten als eerste voor de brugfinale, gevolgd door Olympisch brugkampioene Nina Derwael uit België (14,800).

Naast Visser en Veerman verzekerde ook Tisha Volleman zich van een finaleplaats. Dat deed ze op de meerkamp. Met 52,333 punten eindigde ze als 19e op de geschoonde lijst.

De Nederlandse ploeg, die naast Visser, Veerman en Volleman verder bestond uit Eythora Thorsdottir en Eve de Ruiter, eindigde in de landenwedstrijd als negende. De ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs kwam tot 159,396 punten. Daarmee liepen ze de landenfinale, waarvoor de top acht in aanmerking komt, nipt mis.

De Amerikaanse ploeg met Jordan Chiles, Shilese Jones, Jade Carey, Skye Blakely en Leanne Wong, plaatste zich met 167,263 punten als eerste voor de landenfinale. Amerika verdedigt in Liverpool de wereldtitel. Die titel veroverden ze in 2019, toen er voor het laatst een teamwedstrijd op het programma stond bij de WK. Groot-Brittannië plaatste zich met 164,595 punten als tweede voor de landenfinale, gevolgd door Brazilië (163,563).

De Braziliaanse Rebeca Andrade was met 57,332 punten de sterkste in de meerkamp. Haar landgenote Flavia Saraiva was met 14,200 de beste op vloer. Jade Carey uit Amerika en de Chinese Ou Yushan waren de besten op respectievelijk sprong en balk.

De Nederlandse mannen turnen maandagmiddag hun kwalificatiewedstrijd in Liverpool.

Luiten redt mislukt seizoen met zevende plek in Portugal

17.42 uur: Joost Luiten is op de zevende plaats geëindigd in de Portugal Masters. Het was zijn beste klassering van dit jaar in de DP World Tour. Toch zal de 36-jarige Bleiswijker niet helemaal tevreden zijn, want hij eindigde niet in de top 117 van de jaarranking die nodig is om zich van een volledige speelkaart voor volgend jaar te verzekeren.

De zesvoudig toernooiwinnaar moet na een teleurstellend seizoen, waarin hij zelfs even een break nam wegens motivatieproblemen, terugvallen op een dispensatieregeling. Hij staat door het vele prijzengeld dat hij heeft verdiend in zijn carrière, zo'n 12,5 miljoen euro, precies hoog genoeg op de zogeheten Career Money List om voor volgend jaar toch aanspraak te maken op een speelkaart in de DP World Tour.

Luiten sloot op de baan in Vilamoura af met een ronde van 66 slagen (-5) en kwam uit op totaal van -18. Er zat meer in, maar een bogey op hole 15 voorkwam dat hij hoger eindigde. Met een derde plaats in de eindstand was hij nog wel de top 117 binnengedrongen.

De Engelsman Jordan Smith won de Portugal Masters. Hij kwam na een laatste ronde van 63 slagen (-8) uit op een totaal van 30 slagen onder par. Dat is de laagste totaalscore ooit op de DP World Tour, voorheen de Europese Tour.

Auger-Aliassime wint in Basel derde toernooi op rij

17.24 uur: De Canadese tennisser Felix Auger-Aliassime is in de vorm van zijn leven. De 22-jarige nummer 9 van de wereld won het ATP-toernooi in Basel en dat was al zijn derde toernooizege op rij. Hij rekende in de finale in twee sets af met het Deense talent Holger Rune: 6-3 7-5. Deelname aan de ATP Finals kan hem praktisch niet meer ontgaan.

Auger-Aliassime begon als grote favoriet aan de eindstrijd op het Zwitserse hardcourt, want hij had zaterdag in de halve finales al zijn vorm onderstreept met een zege op Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld. De Canadees won tegen Rune vlot de eerste set, maar kreeg in de tweede set meer weerwerk van de Deen. Bij een stand van 5-5 werkte Rune drie breakpoints weg, maar het vierde moest hij aan Auger-Aliassime laten, die op 6-5 kwam en de partij op eigen service naar zich toe trok.

Auger-Aliassime was de afgelopen weken al de beste in Florence en Antwerpen. Begin dit jaar won hij ook al het toernooi in Rotterdam.

Badmintonners Tabeling en Piek verliezen finale Frans Open nipt

17.17 uur: Robin Tabeling en Selena Piek zijn er net niet in geslaagd het Frans Open te winnen. In de finale van het gemengd dubbel van het hoog aangeschreven toernooi in Parijs kreeg het koppel in de beslissende game vier wedstrijdpunten, maar waren Si Wei Zheng en Ya Qiong Huang uit China toch te sterk: 21-16 14-21 22-20.

Tabeling en Piek kwamen in de eerste game met 7-0 achter. Daarna liepen de Chinese tegenstanders weg naar een 17-6 voorsprong, maar het Nederlandse koppel wist uiteindelijk het verschil in de verloren eerste game enigszins te beperken. Het begin van de tweede game was beter met een 3-0 voorsprong en in het tweede deel van de game vergrootten Tabeling en Piek hun marge.

De beslissende derde game ging gelijkop, met beide koppels soms op voorsprong. De Nederlanders kwamen uiteindelijk met 20-16 voor op een punt van de overwinning, maar Zheng en Huang pakten de zes punten daarna en daarmee de titel. Eerder deze maand waren Tabeling en Piek nog wel het sterkste koppel op het Dutch Open in Almere. Het toernooi in Frankrijk heeft de status World Tour Super 750.

Medvedev grijpt de eindzege in Parijs

17.04 uur: Daniil Medvedev heeft het ATP-toernooi van Wenen op zijn naam geschreven. De 26-jarige Rus versloeg in de finale de Canadees Denis Shapovalov in drie sets: 4-6 6-3 6-2. Het is zijn tweede titel van dit seizoen en de vijftiende titel in totaal voor Medvedev.

Shapovalov, de nummer 19 van de wereldranglijst, begon goed in Wenen, Hij brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set. Medvedev kon nog een break terugkomen, maar verloor de set met 6-4. Medvedev, momenteel de nummer 4 van de ATP-ranking, nam een break voorsprong in de tweede set. Shapovalov repareerde die achterstand, maar leverde daarna meteen weer zijn opslagbeurt in. Zijn tegenstander pakte daarna de set met 6-3.

Medvedev was de sterkste in de beslissende set. Met twee breaks liep hij uit naar 5-1. Hij kreeg vervolgens drie matchpoints op de service van Shapovalov, maar die wist zijn opslagbeurt toch te winnen. Op eigen service maakte de Rus het op zijn zevende matchpoint met een dropshot wel af.

De Russische voormalig nummer 1 van de wereld heeft zich ook geplaatst voor de ATP Finals, tussen 13 en 20 november in Turijn. Eerder verzekerden Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz en de Noor Casper Ruud zich al van deelname aan het eindejaarstoernooi. De beste acht spelers van het jaar doen daaraan mee.

Van der Haar tweede in wereldbekercross Maasmechelen, zege Sweeck

16.52 uur: Lars van der Haar is als tweede geëindigd in de vierde veldrit om de wereldbeker. De Nederlander van Baloise Trek Lions moest alleen de Belg Laurens Sweeck (Crelan) voorlaten. De derde plaats was voor Eli Iserbyt, de Belg die de eerste drie manches had gewonnen.

Joris Nieuwenhuis, die is teruggekeerd uit het wegwielrennen, eindigde bij zijn eerste optreden in de wereldbeker dit seizoen als elfde, nadat hij lang in het spoor van de favorieten had gereden. Door een lekke band in de slotronde finishte hij net na Ryan Kamp. Over twee weken is in de Beekse Bergen de vijfde wereldbekercross, eerst zijn komend weekeinde de Europese kampioenschappen in Namen.

Handbalsters verslaan ook Denemarken in Golden League

16.44 uur: De Nederlandse vrouwen hebben in de tweede ronde van de Golden League ook de derde en laatste wedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Per Johansson versloeg in het Noorse Stavanger Denemarken met 26-25. Angela Malestein maakte liefst twaalf doelpunten voor Oranje.

Nederland moest een groot deel van de wedstrijd in de achtervolging op de Deense handbalsters. Die liepen in de beginfase uit naar 5-1 en hielden lang de leiding. Oranje keek ook halverwege nog tegen een achterstand van 13-11 aan. In de tweede helft kwamen de handbalsters met 17-16 voor het eerst op voorsprong. Daarna hielden ze een kleine marge tot aan het eind. Nederland was de tweede ronde donderdag al begonnen met een overtuigende zege op favoriet Noorwegen en won zaterdag ook met 27-26 van Brazilië. Met drie zeges won Oranje de tweede ronde.

De Golden League is op initiatief van Nederland, Noorwegen en Denemarken in het leven geroepen. De landen spelen onderling oefenwedstrijden in het jaar dat er geen EK-kwalificatieduels worden gespeeld. Deze tweede ronde diende als voorbereiding op het komende EK. Nederland begint op 5 november de eindronde in Noord-Macedonië tegen Roemenië.

Zweedse scheidsrechter voor Ajax in Schotland

16.19 uur: Glenn Nyberg leidt dinsdagavond het uitduel van Ajax met Rangers FC in de Champions League. De Zweed krijgt langs de zijlijn assistentie van Mahbod Beigi en Andreas Söderqvist. Joakim Östling is de vierde official en Marco Fritz zal als videoscheidsrechter optreden.

De 36-jarige Nyberg leidde nog nooit eerder een wedstrijd van Ajax, dat met een verschil van vier doelpunten mag verliezen om als derde in de poule te eindigen. De nummer 3 van de groep speelt na de winterstop een extra kwalificatieronde in de Europa League voor een plaats in de achtste finales.

Griekspoor strandt in kwalificaties ATP-toernooi Parijs

15.56 uur: Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd het hoofdschema te bereiken van het ATP-toernooi van Parijs. De 26-jarige tennisser verloor in de tweede ronde van de kwalificatie in drie sets van de Italiaan Lorenzo Sonego: 3-6 6-4 7-6 (3).

Griekspoor is de nummer 71 van de wereld, Sonego staat momenteel op plek 48. De Nederlander begon de partij goed en pakte na een break de eerste set met 6-3. In de tweede set liep Sonego uit naar een 4-0 voorsprong en hield voldoende marge voor de set.

In de beslissende set mocht Griekspoor na een break op 5-3 serveren voor de wedstrijd. Sonego kreeg echter twee breakpoints en wist er een te benutten. Hij trok de stand gelijk en sloeg in de tiebreak op zijn eerste matchpoint toe.

Van Empel wint in België ook vierde wereldbekercross

15.08 uur: Veldrijdster Fem van Empel heeft ook de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De 20-jarige Brabantse van de Belgische ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal is deze jaargang nog ongeslagen in de strijd om de wereldbeker.

In het Belgische Maasmechelen was Van Empel wederom te sterk voor Puck Pieterse, die net als vorige week tweede werd. Shirin van Anrooij kon ook niet op tegen de laatste versnelling van Van Empel en werd derde. Daarmee was het podium opnieuw volledig Nederlands.

Van Empel, Pieterse en Van Anrooij kwamen al snel in de kopgroep terecht, met in het begin ook landgenote Ceylin del Carmen Alvarado daar nog bij. Later kwamen Van Empel, Pieterse en Van Anrooij afwisselend op kop. Soms sloeg een van de veldrijdsters een gaatje, maar ze kwamen steeds weer bij elkaar terug. Van Empel timede haar versnelling goed en finishte drie seconden voor Pieterse, die in de laatste ronde ook nog had geprobeerd weg te rijden.

Van Empel, die op 1 januari overstapt naar Jumbo-Visma, noemde de cross in Maasmechelen de zwaarste van het seizoen tot nu toe. „Het was een gevecht. Ik ben blij dat we er een mooie wedstrijd van hebben gemaakt en wie er ook had gewonnen, ik denk dat we het elkaar allemaal hadden gegund.” Volgens de jonge veldrijdster was het parcours „heel lastig” en was er veel druk op de pedalen nodig omdat ze anders zou stilvallen.

Denise Betsema, die zaterdag nog de eerste veldrit uit de Superprestigereeks won, werd op ruime afstand vierde. Marianne Vos reed haar eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen en eindigde als zesde. Van Empel gaat na haar eerdere zeges in Waterloo, Fayetteville en Tabor met 160 punten ruim aan kop in de strijd om de wereldbeker. Betsema volgt met 88 punten en Alvarado, die zondag negende werd, heeft 87 punten.

Keniaanse atleten heersen in marathon van Frankfurt

13.55 uur: De Keniaanse atleten hebben zich sterk getoond in de marathon van Frankfurt. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen won met Brimin Kipkorir Misoi en Sally Kaptich een Keniaan. Vijf van de zes podiumplaatsen gingen naar lopers uit het Afrikaanse land.

Kipkorir was in Duitsland op de 42,195 kilometer de snelste van allemaal in 2.06.11, op ruim 1 minuut gevolgd door zijn landgenoot Samwel Nyamai Mailu. Derese Gelelta Ulfata uit Ethiopië pakte het brons bij de mannen. Bij de vrouwen was 2.23.11 de winnende tijd van Kaptich en stonden ook landgenoten Helah Kiprop en Jackline Chepngeno op het podium.

Vingegaard wint criterium in Singapore

12.25 uur: Wielrenner Jonas Vingegaard heeft zondag het Tour de France Prudential Singapore criterium op zijn naam geschreven. De laatste winnaar van de Ronde van Frankrijk, uitkomend voor Jumbo-Visma, was de sterkste in een race van 65 kilometer.

Vingegaard ontsnapte in de voorlaatste van twintig ronden, samen met Chris Froome, Vincenzo Nibali, Simon Geschke en Enric Mas. In de slotkilometer reed hij weg bij zijn medevluchters. Froome eindigde als tweede voor Nibali.

Vingegaard bezorgde Jumbo-Visma afgelopen zomer de eerste eindzege ooit in de Tour

Manchester City mist topscorer Haaland ook tegen Sevilla

12.10 uur: Erling Haaland mist woensdag ook de thuiswedstrijd van Manchester City tegen Sevilla in de Champions League. Trainer Pep Guardiola wil voorlopig geen risico met zijn spits nemen.

Haaland raakte afgelopen week geblesseerd tijdens een duel met zijn oude club Borussia Dortmund en ontbrak zaterdag ook in het competitieduel met Leicester City. Manchester City heeft zich al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League.

Haaland scoorde dit seizoen al 22 keer in verschillende competities voor City. Guardiola hoopt dat de Noorse aanvaller zaterdag weer inzetbaar is voor het competitieduel met Fulham.

Flamengo wint voor derde keer Copa Libertadores

10.57 uur: Flamengo heeft voor de derde keer de Copa Libertadores gewonnen, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. In de finale in Guayaquil in Ecuador versloegen de Braziliaanse voetballers de landgenoten van Athletico Paranaense met 1-0.

Gabriel Barbosa scoorde diep in de blessuretijd van de eerste helft. Kort daarvoor was Pedro Henrique bij Athletico Paranaense van het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart.

Flamengo won de Copa eerder in 1981 en in 2019. Vorig jaar verloor de club de finale van Palmeiras. Athletico Paranaense, dat wordt getraind door Luiz Felipe Scolari en titelverdediger Palmeiras had uitgeschakeld, won het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika nog niet eerder.

Basketballers Bucks nog ongeslagen, nederlaag Golden State

10.12 uur: De basketballers van de Milwaukee Bucks hebben hun vijfde overwinning op rij behaald in de Amerikaanse competitie NBA. De Bucks waren met 123-115 te sterk voor Atlanta Hawks.

Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday maakten allebei 34 punten voor de thuisploeg. Trae Young hield de bezoekers lang in de wedstrijd met 42 punten. Milwaukee is als enige dit seizoen nog ongeslagen in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie.

Kampioen Golden State is een stuk minder goed begonnen. De Warriors leden zaterdag de derde nederlaag in zes wedstrijden. Charlotte Hornets won na een verlenging met 120-113. P.J. Washington maakte 31 punten voor de Hornets. Stephen Curry kwam voor de Warriors tot eenzelfde score.

Astros trekken score in World Series weer gelijk

09.28 uur: De Houston Astros hebben het tweede duel in de World Series afgelopen nacht (Nederlandse tijd) naar zich toegetrokken. In eigen huis werd het tegen de Phillies uit Philadelphia 5-2. De Phillies hadden en dag eerder het openingsduel van de finale van het MLB-seizoen nog met 6-5 gewonnen, nadat Houston op een 5-0 voorsprong was gekomen.

In het tweede duel noteerden de Astros in de eerste inning direct drie scores, en in de vijfde inning nog twee. De Phillies stelden daar slechts in inning zeven en negen een enkele score tegenover.

Het format van de World Series is ’best of seven’, en beide ploegen treffen elkaar maandagnacht in Philadelphia voor de derde wedstrijd.

Ledecky verpulvert wereldrecord op 1500 meter

09.25 uur: De Amerikaanse zwemster Katie Ledecky heeft het wereldrecord op de 1500 meter vrije slag op de kortebaan verbeterd. Bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Toronto kwam de zevenvoudig olympisch kampioene tot een tijd van 15.08,24, waarmee de 25-jarige zwemster bijna 10 seconden onder de oude toptijd (15.18,01) van de Duitse Sarah Wellbrock dook.

Ledecky was in Toronto 40 seconden sneller dan de nummer 2. De Braziliaanse Beatriz Dizotti tikte aan in 15.48,82. De Canadese Laila Oravsky werd derde in 16.16,86.

Ledecky is al de houdster van het wereldrecord op de 1500 meter vrije slag op de langebaan. Dat record bracht ze in 2018 in Indianapolis op 15.20,48. Ze won de 1500 meter vrije slag ook op de Olympische Spelen van Tokio.