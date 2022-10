Sport Kort: Ledecky verpulvert wereldrecord op 1500 meter

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Basketballers Bucks nog ongeslagen, nederlaag Golden State

10.12 uur: De basketballers van de Milwaukee Bucks hebben hun vijfde overwinning op rij behaald in de Amerikaanse competitie NBA. De Bucks waren met 123-115 te sterk voor Atlanta Hawks.

Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday maakten allebei 34 punten voor de thuisploeg. Trae Young hield de bezoekers lang in de wedstrijd met 42 punten. Milwaukee is als enige dit seizoen nog ongeslagen in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie.

Kampioen Golden State is een stuk minder goed begonnen. De Warriors leden zaterdag de derde nederlaag in zes wedstrijden. Charlotte Hornets won na een verlenging met 120-113. P.J. Washington maakte 31 punten voor de Hornets. Stephen Curry kwam voor de Warriors tot eenzelfde score.

Astros trekken score in World Series weer gelijk

09.28 uur: De Houston Astros hebben het tweede duel in de World Series afgelopen nacht (Nederlandse tijd) naar zich toegetrokken. In eigen huis werd het tegen de Phillies uit Philadelphia 5-2. De Phillies hadden en dag eerder het openingsduel van de finale van het MLB-seizoen nog met 6-5 gewonnen, nadat Houston op een 5-0 voorsprong was gekomen.

In het tweede duel noteerden de Astros in de eerste inning direct drie scores, en in de vijfde inning nog twee. De Phillies stelden daar slechts in inning zeven en negen een enkele score tegenover.

Het format van de World Series is ’best of seven’, en beide ploegen treffen elkaar maandagnacht in Philadelphia voor de derde wedstrijd.

Ledecky verpulvert wereldrecord op 1500 meter

09.25 uur: De Amerikaanse zwemster Katie Ledecky heeft het wereldrecord op de 1500 meter vrije slag op de kortebaan verbeterd. Bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Toronto kwam de zevenvoudig olympisch kampioene tot een tijd van 15.08,24, waarmee de 25-jarige zwemster bijna 10 seconden onder de oude toptijd (15.18,01) van de Duitse Sarah Wellbrock dook.

Ledecky was in Toronto 40 seconden sneller dan de nummer 2. De Braziliaanse Beatriz Dizotti tikte aan in 15.48,82. De Canadese Laila Oravsky werd derde in 16.16,86.

Ledecky is al de houdster van het wereldrecord op de 1500 meter vrije slag op de langebaan. Dat record bracht ze in 2018 in Indianapolis op 15.20,48. Ze won de 1500 meter vrije slag ook op de Olympische Spelen van Tokio.