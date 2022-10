Sport Kort: Van Empel wint ook cross in België

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Empel wint in België ook vierde wereldbekercross

15.08 uur: Veldrijdster Fem van Empel heeft ook de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De 20-jarige Nederlandse is deze jaargang nog ongeslagen in de strijd om de wereldbeker.

In het Belgische Maasmechelen was Van Empel wederom te sterk voor Puck Pieterse, die net als vorige week tweede werd. Shirin van Anrooij kon ook niet op tegen de laatste versnelling van Van Empel en werd derde.

Van Empel, Pieterse en Van Anrooij kwamen al snel met elkaar in de kopgroep terecht, met in het begin ook landgenote Ceylin del Carmen Alvarado daar nog bij. Later kwamen Van Empel, Pieterse en Van Anrooij afwisselend op kop. Soms sloeg een van de veldrijdsters een gaatje, maar ze kwamen steeds weer bij elkaar terug. Van Empel timede haar versnelling goed en finishte drie seconden voor Pieterse, die in de laatste ronde ook nog had geprobeerd weg te rijden.

Keniaanse atleten heersen in marathon van Frankfurt

13.55 uur: De Keniaanse atleten hebben zich sterk getoond in de marathon van Frankfurt. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen won met Brimin Kipkorir Misoi en Sally Kaptich een Keniaan. Vijf van de zes podiumplaatsen gingen naar lopers uit het Afrikaanse land.

Kipkorir was in Duitsland op de 42,195 kilometer de snelste van allemaal in 2.06.11, op ruim 1 minuut gevolgd door zijn landgenoot Samwel Nyamai Mailu. Derese Gelelta Ulfata uit Ethiopië pakte het brons bij de mannen. Bij de vrouwen was 2.23.11 de winnende tijd van Kaptich en stonden ook landgenoten Helah Kiprop en Jackline Chepngeno op het podium.

Vingegaard wint criterium in Singapore

12.25 uur: Wielrenner Jonas Vingegaard heeft zondag het Tour de France Prudential Singapore criterium op zijn naam geschreven. De laatste winnaar van de Ronde van Frankrijk, uitkomend voor Jumbo-Visma, was de sterkste in een race van 65 kilometer.

Vingegaard ontsnapte in de voorlaatste van twintig ronden, samen met Chris Froome, Vincenzo Nibali, Simon Geschke en Enric Mas. In de slotkilometer reed hij weg bij zijn medevluchters. Froome eindigde als tweede voor Nibali.

Vingegaard bezorgde Jumbo-Visma afgelopen zomer de eerste eindzege ooit in de Tour

Manchester City mist topscorer Haaland ook tegen Sevilla

12.10 uur: Erling Haaland mist woensdag ook de thuiswedstrijd van Manchester City tegen Sevilla in de Champions League. Trainer Pep Guardiola wil voorlopig geen risico met zijn spits nemen.

Haaland raakte afgelopen week geblesseerd tijdens een duel met zijn oude club Borussia Dortmund en ontbrak zaterdag ook in het competitieduel met Leicester City. Manchester City heeft zich al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League.

Haaland scoorde dit seizoen al 22 keer in verschillende competities voor City. Guardiola hoopt dat de Noorse aanvaller zaterdag weer inzetbaar is voor het competitieduel met Fulham.

Flamengo wint voor derde keer Copa Libertadores

10.57 uur: Flamengo heeft voor de derde keer de Copa Libertadores gewonnen, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. In de finale in Guayaquil in Ecuador versloegen de Braziliaanse voetballers de landgenoten van Athletico Paranaense met 1-0.

Gabriel Barbosa scoorde diep in de blessuretijd van de eerste helft. Kort daarvoor was Pedro Henrique bij Athletico Paranaense van het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart.

Flamengo won de Copa eerder in 1981 en in 2019. Vorig jaar verloor de club de finale van Palmeiras. Athletico Paranaense, dat wordt getraind door Luiz Felipe Scolari en titelverdediger Palmeiras had uitgeschakeld, won het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika nog niet eerder.

Basketballers Bucks nog ongeslagen, nederlaag Golden State

10.12 uur: De basketballers van de Milwaukee Bucks hebben hun vijfde overwinning op rij behaald in de Amerikaanse competitie NBA. De Bucks waren met 123-115 te sterk voor Atlanta Hawks.

Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday maakten allebei 34 punten voor de thuisploeg. Trae Young hield de bezoekers lang in de wedstrijd met 42 punten. Milwaukee is als enige dit seizoen nog ongeslagen in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie.

Kampioen Golden State is een stuk minder goed begonnen. De Warriors leden zaterdag de derde nederlaag in zes wedstrijden. Charlotte Hornets won na een verlenging met 120-113. P.J. Washington maakte 31 punten voor de Hornets. Stephen Curry kwam voor de Warriors tot eenzelfde score.

Astros trekken score in World Series weer gelijk

09.28 uur: De Houston Astros hebben het tweede duel in de World Series afgelopen nacht (Nederlandse tijd) naar zich toegetrokken. In eigen huis werd het tegen de Phillies uit Philadelphia 5-2. De Phillies hadden en dag eerder het openingsduel van de finale van het MLB-seizoen nog met 6-5 gewonnen, nadat Houston op een 5-0 voorsprong was gekomen.

In het tweede duel noteerden de Astros in de eerste inning direct drie scores, en in de vijfde inning nog twee. De Phillies stelden daar slechts in inning zeven en negen een enkele score tegenover.

Het format van de World Series is ’best of seven’, en beide ploegen treffen elkaar maandagnacht in Philadelphia voor de derde wedstrijd.

Ledecky verpulvert wereldrecord op 1500 meter

09.25 uur: De Amerikaanse zwemster Katie Ledecky heeft het wereldrecord op de 1500 meter vrije slag op de kortebaan verbeterd. Bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Toronto kwam de zevenvoudig olympisch kampioene tot een tijd van 15.08,24, waarmee de 25-jarige zwemster bijna 10 seconden onder de oude toptijd (15.18,01) van de Duitse Sarah Wellbrock dook.

Ledecky was in Toronto 40 seconden sneller dan de nummer 2. De Braziliaanse Beatriz Dizotti tikte aan in 15.48,82. De Canadese Laila Oravsky werd derde in 16.16,86.

Ledecky is al de houdster van het wereldrecord op de 1500 meter vrije slag op de langebaan. Dat record bracht ze in 2018 in Indianapolis op 15.20,48. Ze won de 1500 meter vrije slag ook op de Olympische Spelen van Tokio.