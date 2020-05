Wielerklassiekers als Monopoly-spel in aantocht

Dinsdag presenteerde Squadra Sports Management, belangenbehartiger van veel wielerprofs, het populaire bordspel met alle beruchte beklimmingen, kasseistroken en andere iconische plaatsen van de wielersport. Waar je in het originele Monopoly moet proberen de straten van steden, stations en enkele energiebedrijven te kopen, gaat het bij ‘Koers’ om het verwerven van de bekende passages uit de meest aansprekende wedstrijden van de lente. Zo vormen bijvoorbeeld de Poggio (kuitenbreker in de finale van Milaan-Sanremo), Côte de La Redoute (de gemene helling uit Luik-Bastenaken-Luik) en de gruwelijke Carrefour de l’Arbre (meest verraderlijke keienzone van Parijs-Roubaix) een trio van te verzamelen hindernissen.

,,We hebben gekozen voor namen uit de voorjaarsklassiekers, om het overzichtelijk te houden’’, legt Dries Smets, een van de initiatiefnemers uit. ,,Denk aan de Oude Kwaremont, Paterberg, Cauberg, maar ook het vélodrome van Roubaix. Dat worden de straten en die krijgen allemaal een kleur. Om te bepalen welke passages de duurste worden op het bord, houden we een stemronde onder alle wielerfans. Die mogen uit acht door ons geselecteerde namen de helling, kasseistrook of welk beroemde punt de in hun ogen belangrijkste kiezen. Dat wordt dan de duurste vakje op het spelbord.’’

,,De acht namen zijn: Oude Kwaremont, Paterberg, Cauberg, Koppenberg, La Redoute, Poggio, Vélodrome van Roubaix en de Muur van Geraardsbergen. Omdat er nog moet worden gestemd, moge het duidelijk zijn dat ‘Monopoly Koers’ nog in productie moet. Vandaar dat het spel pas in november beschikbaar is; in de winkel in België, en online in Nederland. Stemmen kan tot 29 mei op www.monopolykoers.be.’’

Het principe van huizen en hotels kopen blijft hetzelfde als bij het normale spel. Ook de hoeken van het bord met gevangenis, ‘vrij parkeren’ en ‘ga naar de gevangenis’ zijn intact. Smets: ,,De kanskaarten en die van algemeen fonds zijn wél alle gepersonaliseerd en overgoten met een koerssausje. Om een idee te geven van een kans: ‘Je wint je eerste koers en verdient 200’. Wat verder is aangepast, zijn de spelpionnetjes. De deelnemers kunnen straks hun keuze maken uit verschillend gekleurde coureurtjes.’’