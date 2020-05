’Herstart Bundesliga zorgt voor extra motivatie’

„Ik denk niet dat het voor meer druk zorgt, eerder voor extra motivatie”, zegt Hermann. „Deze doorstart zorgt voor een stabilisering van de economische situatie en het is een geweldige kans voor de clubs, de hele voetbalwereld kijkt naar Duitsland.”

De clubs moeten zich houden aan strenge voorschriften. De wedstrijden worden zonder publiek gespeeld. „Maar ik houd niet van de term ’spookwedstrijden’, dat impliceert iets negatiefs”, aldus de sportpsycholoog, die al jarenlang nauw betrokken is bij het nationale elftal van bondscoach Joachim Löw. „Ik zou het ’pure tv-voetbalwedstrijden’ of ’pure tv-Bundesliga’ noemen. Voetballen in een leeg stadion is voor iedereen ongebruikelijk, maar niet geheel onbekend. Oefenwedstrijden vinden regelmatig ook plaats zonder toeschouwers. Bovendien: het zijn allemaal professionals. Ze zullen niet van wedstrijden in deze vorm houden, maar ze moeten er even aan wennen.”

Hermann denkt wel dat de voetballers verschillend zullen reageren op het spelen in lege stadions. „Je kan ze ruwweg in drie groepen verdelen. Er zijn spelers die opbloeien als ze in een vol stadion spelen, die zullen het lastig krijgen. Er zullen spelers zijn al snel weer in een normale competitiemodus komen. En er zijn spelers die altijd vol gas gaan en zelfs een trainingspartijtje altijd willen winnen, ongeacht de omstandigheden. En misschien gaan we zelfs een vierde groep ontdekken: spelers die minder druk voelen omdat er amper toeschouwers zijn en daardoor vrijer kunnen voetballen.”