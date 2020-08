Dubbelslag Primoz Roglic en Jumbo-Visma in Tour de l’Ain

De Tour de l’Ain eindigde met een zware rit over 144,5 kilometer, waarin de Grand Colombier vanaf drie verschillende zijden werd beklommen. Het betekende een generale repetitie voor de vijftiende Tourrit, die over dezelfde wegen loopt.

In de slotfase van de bergetappe kon Roglic opnieuw rekenen op steun van zijn sterke ploeg. Tom Dumoulin moest in de slotfase afhaken, maar Roglic liet de eindzege niet meer in gevaar komen, achterhaalde Bernal en liet de Colombiaan een illusie armer achter.