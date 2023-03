Oekraïense tennisster barst in tranen uit en weigert hand Russische na zege

Het waren echter vooral de taferelen na de wedstrijd die bijblijven: een emotionele Kostyuk barstte in tranen uit, viel op de grond, en weigerde nadien om Gracheva de hand te schudden.

Kostyuk stond na haar zege ook het publiek in Austin te woord. „Ik wil deze titel opdragen aan Oekraïne en alle mensen die nu vechten en sterven. Het is een heel speciaal moment voor mij„, aldus de jonge Oekraïense, die niet voor de eerste keer met een statement komt over de oorlog in haar thuisland. Op de Australian Open in januari verklaarde ze al dat ze de hand van Russische en Wit-Russische tegenstanders niet zou schudden. Op de US Open eind vorig jaar weigerde ze dat ook al toen ze de Wit-Russische Victoria Azarenka trof.