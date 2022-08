Gazzetta: Wijnaldum vermoedelijk tot januari uitgeschakeld

Het zou betekenen dat de middenvelder van AS Roma niet met het Nederlands elftal kan spelen op het wereldkampioenschap, dat in november begint.

AS Roma maakte zondag bekend dat Wijnaldum een breuk in een scheenbeen heeft opgelopen. Dat gebeurde tijdens een training. De club liet verder weten dat pas uit nader onderzoek zal blijken hoe ernstig het letsel precies is.

Wijnaldum maakte vorige week in de Serie A zijn debuut voor AS Roma, de club van trainer José Mourinho. Hij is gehuurd van Paris Saint-Germain. Wijnaldum, die eerder veel grote prijzen won met Liverpool, kwam bij de kampioen van Frankrijk nauwelijks aan spelen toe. Daardoor raakte hij ook zijn plaats in het Nederlands elftal kwijt.

Forza Gini

Spelers AS Roma steunen Wijnaldum met speciale shirts

De ploeggenoten van Wijnaldum hebben voor aanvang van het competitieduel met Cremonese stilgestaan bij de blessure van Georginio Wijnaldum. Ze deden de warming-up in shirts met de tekst: Forza Gini.

Steun voor Wijnaldum. Ⓒ ANP/HH

