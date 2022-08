Dagsucces in Vuelta voor Jesús Herrada, Evenepoel houdt leiderstrui

Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) kwam als tweede over de streep, Fred Wright (Bahrain-Victorious) werd derde.

De grote vraag voorafgaand was: draait het in finishplaats Cistierna wel of niet uit op een massasprint? Met nog 150 kilometer voor de boeg kreeg een kopgroep de ruimte van het peloton. Fred Wright, Harry Sweeny, Jesús Herrada, Samuele Battistella en Jimmy Janssens fietsten ruim vier minuten voorsprong bij elkaar.

Op de enige klim van de dag, de Puerto de San Glorio van 22,4 kilometer, liep de voorsprong van de vluchters terug naar zo’n kleine drie minuten. Dat kwam vooral door de stevige inspanningen van Trek-Segafredo. De ploeg hoopte Sam Bennett zo te kunnen lossen. Dat leek even te lukken, maar Bennett kon al snel weer terugkeren in het peloton.

Trek-Segafredo, Arkéa-Samsic, BORA-hansgrohe en BikeExchange-Jayco spanden zich in de slotfase samen in om de vijf vluchters bij te halen, maar zonder succes. De vluchters hielden stand. In de eindsprint klopte de Spanjaard Herrada zijn medevluchters voor de dagzege