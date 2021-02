Veld Excelsior na reuzeklus sneeuwvrij voor bekerwedstrijd tegen Vitesse

Voetbal

FA geeft gehoor aan verzoek scheidsrechter Mike Dean en geeft hem rust na doodsbedreigingen

De Britse scheidsrechter Mike Dean heeft gevraagd of hij komend weekend niet in actie hoeft te komen. Reden hiervoor is dat hij en zijn familie bedreigd worden. De FA heeft gehoor gegeven aan dit verzoek en besloten om Dean rust te geven.