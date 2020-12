AlphaTauri bevestigt komst Japanner Yuki Tsunoda

Tsunoda (20) maakte afgelopen seizoen indruk in de Formule 2, waarin hij drie races won en uiteindelijk als derde eindigde. De Japanse coureur werd in 2018 opgenomen in het talentenprogramma van Red Bull Racing. Dinsdag nam hij in Abu Dhabi deel aan de zogeheten Young Driver Test.

Bij het zusterteam van Red Bull krijgt hij nu de kans in de Formule 1, naast Pierre Gasly. Tsunoda is de vervanger van de Rus Daniil Kvyat.

„Red Bull volgt Yuki’s carrière al een tijdje en ik weet zeker dat hij een aanwinst zal zijn voor ons”, aldus teambaas Franz Tost van AlphaTauri. „Hij heeft in de F2 de juiste mix van agressie en technisch inzicht getoond. Tijdens de test in Imola in november, toen hij met onze auto uit 2018 reed, waren zijn rondetijden erg consistent, hij verbeterde gedurende de dag en gaf onze ingenieurs nuttige feedback. Bovendien verloopt het contact met de Honda-ingenieurs naadloos, wat zeker helpt. Bij de test in Abu Dhabi deze week bewees hij een snelle leerling te zijn en klaar te zijn voor de stap naar de Formule 1.”

Yuki Tsunoda liet afgelopen seizoen mooie dingen zien in de Formule 2. Ⓒ HH/ANP

Yuki Tsunoda droomt al van jongs af aan van de koningsklasse. „Het is altijd mijn doel geweest om in de Formule 1 te racen.Ik ben erg blij. Ik wil AlphaTauri, Red Bull en Dr. Helmut Marko bedanken voor het feit dat ze mij deze kans hebben gegeven. Evenals Honda, voor alle steun tot dusver in mijn carrière. Dankzij hen heb ik de kans gekregen om in Europa te racen. Ik realiseer me dat ik volgend jaar de hoop van veel Japanse F1-fans zal dragen. Ook voor hen ga ik volgend jaar mijn best doen.”

Bijna alle stoeltjes in de koningsklasse zijn nu bezet. Bij Mercedes is zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton nog in gesprek over het verlengen van zijn contract. Verder neemt Red Bull op korte termijn een beslissing over het zitje naast Max Verstappen, dat het afgelopen anderhalf jaar werd bezet door Alexander Albon.