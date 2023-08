Bondscoach Andries Jonker: ’Een droomscenario komt uit’

„Een droomscenario komt uit. Daardoor konden we ons in de tweede helft veroorloven wat spelers te sparen”, aldus Jonker in een eerste reactie tegenover de NOS.

Volgens Jonker hebben de voetbalsters van Oranje in de groepsfase van dit WK aangetoond dat ze bij de betere landen horen. De 60-jarige coach dacht vorig jaar september bij de kwalificatiewedstrijd tegen IJsland (1-0-winst) al dat er „nog heel veel muziek in deze groep zit.” Die inschatting is volgens Jonker in de eerste wedstrijden in Nieuw-Zeeland uitgekomen, ook internationaal gezien.

Van iedereen winnen

„We kunnen hier van iedereen winnen”, zei Jonker na de 7-0-zege op WK-debutant Vietnam. „Natuurlijk helpt het als je je als eerste in de groep kwalificeert en prachtige goals maakt. Maar ik ben wel van de realiteitszin: we hebben natuurlijk tegen een van de zwakkere zusters op dit toernooi gespeeld.”

De 20-jarige Esmee Brugts scoorde in de wedstrijd tegen Vietnam twee keer en de 17-jarige Wieke Kaptein maakte haar WK-debuut. Jonker sprak van „een fijne combinatie” tussen jonge en ervaren speelsters in zijn selectie. Dat nieuwe talent streefde vaste waarden zoals Sherida Spitse volgens Jonker echter nog niet voorbij. „Zij werden Europees kampioen en zijn absolute topspeelsters. Het kan niet zo zijn dat iemand van 20 jaar met 20 interlands ook van die categorie is. Die barst van het talent, maar heeft nog heel veel te bewijzen.”

Niet wakker van liggen

Oranje speelt de achtste finale zondag in Sydney tegen Italië of Zuid-Afrika. „Wij kunnen van iedereen winnen”, aldus Jonker, die eerder wel zei te hopen Zweden te ontlopen.

De wedstrijd begint om 04.00 uur (Nederlandse tijd), een onhandig tijdstip voor tv-kijkers. Dat aanpassen zal echter lastig worden. „Ik heb nog nooit gehoord dat het mogelijk is dat te veranderen, daar hangt veel te veel van af in logistiek opzicht. Wij denken in Nederland dat we heel groot zijn, maar daar liggen ze in het buitenland echt niet wakker van.”

Brugts moest van teamgenoten vaker schieten

Doelpuntenmaakster Esmee Brugts zegt dat haar teamgenoten bij Oranje haar hebben aangemoedigd om vaker van afstand te schieten. Dat, en veel oefening op de training, zorgden ervoor dat de vleugelverdedigster twee keer fraai scoorde tegen Vietnam.

Tekst gaat verder onder de video. Video: onlangs sprak sportmarketeer Guido Klomp over het salaris van de speelsters.

„Er wordt vaker gezegd dat ik mag schieten”, zei de 20-jarige voetbalster. „Ik train vaak op mijn schot. Om van buiten naar binnen te komen, zoals Lieke (Martens) ook vaak deed. Ik ben blij dat ik heb kunnen scoren vandaag. Dit had ik vooraf nooit kunnen bedenken.” Bij zowel de 3-0 als 6-0 schoot Brugts vanaf de linkerkant van grote afstand met rechts raak in de verre hoek.

Martens was ’alleen maar aan het genieten’ tijdens ruime zege

Lieke Martens heeft 90 minuten lang genoten tijdens de zeer overtuigende zege van Oranje op het WK op Vietnam. Martens opende in Dunedin de score en zag vervolgens nog liefst zes doelpunten vallen.

Vreugde bij Oranje na de zesde treffer. Het was de tweede van Esmee Brugts. Ⓒ Soccrates

„Ik voel me goed en we zijn veel aan aanvallen toegekomen. En het team draait goed. Het is mooi om te zien dat meerdere meiden goede goals maakten en het was genieten op het veld”, zei Martens. Ze was vooral blij voor Esmee Brugts, die twee keer tot scoren kwam. „Het was alleen maar genieten daarvan. Ze maakte twee vergelijkbare goals. Je voelt bij het verlaten van je voet dan al dat-ie erin gaat.”

Oranje had de score nog verder op kunnen voeren, maar na de 6-0 viel er bijna een half uur geen doelpunt. „We creëerden heel veel en 7-0 is niet niks hé?”, aldus Martens. „Vanaf nu bekijken we het stap voor stap.”

Martens verkast nu met Oranje naar Australië, waar in de achtste finales een ontmoeting met de nummer 2 van groep G wacht.