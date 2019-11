Optimisme omtrent pijnlijke blessure Ziyech

„Zoals het er nu uitziet, valt het mee”, zei hij. „Maar dat weten we nog niet zeker. Hij gaat nog langs bij de dokter.”

Ziyech had in ieder geval veel pijn, nadat zijn 0-3 was afgekeurd, omdat hij de bal hard tegen zijn arm had gekregen. „Ik denk alleen niet dat die arm is gebroken”, zei de Marokkaan bij Veronica.

„Anders zou ik hem helemaal niet meer kunnen bewegen. Ik heb alleen moeite om hem omhoog te houden.”

Labyad

Over de knieblessure van Zakaria Labyad was hij minder optimistisch. De aanvaller moet zich al voor rust laten vervangen. „Dat moeten we even afwachten. Ik denk dat we binnen 24 uur met een diagnose komen.”