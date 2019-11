Optimisme over armblessure Ziyech

„Zoals het er nu uitziet, valt het mee”, zei hij. „Maar dat weten we nog niet zeker. Hij gaat nog langs bij de dokter.”

Bekijk ook: Waarschuwende woorden van Ziyech

Labyad

Over de knieblessure van Zakaria Labyad was hij minder optimistisch. De aanvaller moet zich al voor rust laten vervangen. „Dat moeten we even afwachten. Ik denk dat we binnen 24 uur met een diagnose komen.”

Bekijk ook: Ajax kan ook zonder zijn sterkhouders

Bekijk ook: Elite lonkt opnieuw voor Ajax