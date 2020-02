Barcelona krijgt toestemming om vervanger Dembélé te halen

De Spaanse voetbalautoriteiten staan dat op basis van de regelgeving toe. Dembélé blesseerde zich begin deze maand tijdens een training aan een hamstring en is naar verwachting zes maanden uitgeschakeld. Behalve de Franse aanvaller mist de ploeg ook lange tijd een andere spits, de Uruguayaan Luis Suarez.

Barcelona liet een andere vleugelaanvaller, Carles Perez, in januari op huurbasis vertrekken naar AS Roma. Maar met het wegvallen van Dembélé is de nood plotseling hoog. De regels staan in dit soort gevallen toe buiten de transferperiode een speler te kopen. Dat mag alleen een voetballer zijn uit de Spaanse competitie of een speler zonder club. De aanwinst is niet speelgerechtigd in de Champions League.

