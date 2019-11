Van de Pas op de valreep nog naar WK darts

Big Ben heeft zich via de PDPA Qualifiers op het allerlaatste moment gekwalificeerd voor het eindejaarstoernooi in Alexandra Palace, waar later op maandag voor geloot wordt.

De PDPA Qualifiers is de allerlaatste kans voor tourkaarthouders die nog geen startbewijs voor het WK hadden gehaald. Tien Nederlanders, waaronder Van de Pas, deden mee. Voor de helft van onze landgenoten eindigde de WK-droom echter al in de eerste ronde.

Van de Pas won zijn eerste duel wel. Hij versloeg John Michael en baande zich een weg naar de finaleronde via Yordi Meeuwisse en Barrie Bates. In de finalewedstrijd trof de Brabander Robert Owen en zegevierde met 7-4.

Elftal compleet

De 26-jarige Van de Pas maakt met zijn deelname aan het WK het elftal Nederlanders compleet. Naast Big Ben maken ook Raymond van Barneveld, Jan Dekker, Michael van Gerwen, Jelle Klaasen, Ron Meulenkamp, Geert Nentjes, Danny Noppert, Vincent van der Voort, Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan hun opwachting in Ally Pally.

