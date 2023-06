Premium Het beste van De Telegraaf

Quartararo, Marquez, Mir en Bagnaia, de vier koningen van de MotoGP

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Fabio Quartararo, Marc Marquez, Joan Mir en Francesco Bagnaia. Ⓒ Getty Images

Het huidige deelnemersveld in de MotoGP telt vier coureurs die weten wat het is om de wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport te veroveren. Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia uit Italië was net als de Fransman Fabio Quartararo en de Spanjaard Joan Mir eenmaal de allerbeste. Dit drietal kan (nog) niet tippen aan de Spaanse gigant Marc Marquez, die al zes MotoGP-wereldtitels op zijn palmares heeft staan.