‘Cookie’ Osaro dient zich naast Plazibat aan als uitdager Rico Verhoeven

Die is in het leven geroepen na de langdurige knieblessure van regerend kampioen Rico Verhoeven. Zodra hij kan terugkeren in de ring, de verwachting is komend najaar, zal hij zijn titel dus verdedigen tegen Plazibat of Osaro. ,,Dat gaat het hardste gevecht uit mijn carrière worden’’, zei Osaro over zijn aanstaande gevecht met Plazibat. ,,Plazibat, I love you, maar we moeten de fans daar een erg grote show geven.’’

Osaro zei dat kort na zijn winst op Murat Aygün, die hij kort voor het einde van ronde 3 nogmaals naar de grond werkte. Osaro won zijn eerste partij tijdens het viermanstoernooi al van Jahfarr Wilnis bij knock-out na 1 minuut en 26 seconden in ronde twee. Glory-debutant Aygün, die daags voor het toernooi werd aangewezen als vervanger van de met een bacteriële infectie kampende Luis Tavares, won zijn eerste partij binnen drie minuten van Enver Sljivar. Osaro bleek een maat te groot.

Murthel Groenhart (36) keerde na twee jaar afwezigheid terug bij Glory, nadat hij zich (en nog altijd) op het MMA stortte. Maar waar de voormalig kampioen vooraf zei de belt al om zijn schouder te voelen hangen als de nieuwe kampioen, moest hij zijn meerdere erkennen in de regerend kampioen: Endy Semeleer.

Murthel Groenhart heeft een enorme optater gekregen. Ⓒ screenshot

De vechter van Curaçao sloeg Groenhart in de laatste minuut van ronde 5 voor de derde keer in het titelgevecht naar de grond, maar zo’n einde was Groenhart bij zijn rentree zijn eer te na. ,,Hij bleef maar opstaan’’, zei Semeleer na afloop met een lach. ,,Ik heb respect voor the predator, hij heeft laten zien dat hij dat is, maar ik ben klaar voor de volgende.’’ Semeleer verdedigde zijn titel door na unanieme beslissing te winnen.