Feyenoord moet meerdere erkennen in Hamburger SV

Voor de Rotterdammers was het de eerste nederlaag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Onder anderen via Bryan Linssen en Nicolai Jørgensen kregen de Rotterdammers voor rust aardige kansen. Kort na rust echter scoorde HSV, via de voet van Daniel Wintzheimer.

’Kan gebeuren’

„Jammer dat we verliezen, maar dat kan een keer gebeuren”, reageerde Advocaat bij FOX Sports. „Het was niet nodig geweest, want we hebben een paar 100 procent kansen gekregen. Die hebben we niet benut, iets wat straks natuurlijk wel moet gebeuren. Maar we hebben in korte tijd vier duels gespeeld én hard getraind. Voor sommige spelers was dat op dit moment misschien net iets te veel.”

Steven Berghuis stond voor de eerste keer in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de basis bij Feyenoord. Berghuis, net hersteld van een luchtweginfectie, speelde tot dusver alleen een half uur mee tegen MSV Duisburg. Hij was nu meteen weer aanvoerder.

Rentree Haps

Ook Ridgeciano Haps deed na een korte afwezigheid weer mee. Hij werd in de rust vervangen. Kort na de tegentreffer wisselde Advocaat nog een groot deel van zijn spelers, onder wie Berghuis.

Eerder op het toernooi in Kufstein speelde Feyenoord gelijk (0-0) tegen Arminia Bielefeld. Daarvoor wonnen de Rotterdammers op een oefentoernooi in Duisburg van Borussia Dortmund en MSV Duisburg. De formatie van Advocaat versloeg in de voorbereiding ook al Sparta en speelde gelijk tegen FC Twente.